مراسم یادواره شهدای روستای مونه با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران در جوار امام زاده عمادالدین ولی (ع) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان لنده گفت: دشمن با طراحی‌های گسترده خود از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون تحریف فرهنگ ایثار و شهادت است؛ ولی غافل از اینکه این فرهنگ با جان‌ودل مردم ایران اسلامی ما عجین شده است.

سرهنگ پاسدار روح‌الله ویسی در این مراسم گفت: امروز مهم‌ترین رسالت ما در جامعه بحث پاسداری از دستاورد‌های شهدا از بدو انقلاب اسلامی تا دفاع مقدس ۱۲ روزه است.

ویسی گفت: امروز آخرین روز از هفته دفاع مقدس است و در این هفته بیش از ۶۰ برنامه فرهنگی، عمرانی، ورزشی و بصیرتی در سطح پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت بسیج اجرایی شده است.

در ادامه نیز حجت‌الاسلام‌ حق‌نیا با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: امروز به برکت خون سرخ شهیدان و دستاورد‌های عظیم انقلاب اسلامی شاهد خدمات‌رسانی به روستا‌های مختلف در جای‌جای کشور هستیم.

وی گفت: اگر اهل دفاع از دین نباشیم هرچه داریم و نداریم بر باد خواهد رفت؛ لذا دفاع از دین یک تکلیف شرعی و قانونی است.

کارشناس مسائل مذهبی گفت: جهاد مختص مردان است؛ ولی دفاع از دین خدا یک امروز ضروری است و در دفاع مقدس این مهم هم جهاد و هم دفاع را از سوی زنان و مردان مشاهده کردیم.

وی افزود: دفاع مقدس ما دریای بیکرانی از معرفت و بصیرت، همدلی و هم‌افزایی بود که لازم است که فرهنگ به‌درستی به نسل جوان ما منتقل شود.

حق‌نیا گفت: امروز همه ما وظیفه داریم همانند شهدا در دفاع از دین در فضای مجازی و حقیقی مدافعین دین باشیم.

وی افزود: دفاعی ارزشمندتر است که با جان باشد؛ لذا کسی که از جان خویش مایه می‌گذارد نزد خداوند بهترین اجر و پاداش را دارد.

حق‌نیا تأکید کرد: یکی از دیگر از شاخصه‌های شهیدان ما نترسی و عهد و میثاق با خداوند بود که برای همین مسئله نیز با خداوند معامله کردند.