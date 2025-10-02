یادی از شهدای بخش مونه شهرستان لنده
مراسم یادواره شهدای روستای مونه با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران در جوار امام زاده عمادالدین ولی (ع) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان لنده گفت: دشمن با طراحیهای گسترده خود از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون تحریف فرهنگ ایثار و شهادت است؛ ولی غافل از اینکه این فرهنگ با جانودل مردم ایران اسلامی ما عجین شده است.
سرهنگ پاسدار روحالله ویسی در این مراسم گفت: امروز مهمترین رسالت ما در جامعه بحث پاسداری از دستاوردهای شهدا از بدو انقلاب اسلامی تا دفاع مقدس ۱۲ روزه است.
ویسی گفت: امروز آخرین روز از هفته دفاع مقدس است و در این هفته بیش از ۶۰ برنامه فرهنگی، عمرانی، ورزشی و بصیرتی در سطح پایگاهها و حوزههای مقاومت بسیج اجرایی شده است.
در ادامه نیز حجتالاسلام حقنیا با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: امروز به برکت خون سرخ شهیدان و دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی شاهد خدماترسانی به روستاهای مختلف در جایجای کشور هستیم.
وی گفت: اگر اهل دفاع از دین نباشیم هرچه داریم و نداریم بر باد خواهد رفت؛ لذا دفاع از دین یک تکلیف شرعی و قانونی است.
کارشناس مسائل مذهبی گفت: جهاد مختص مردان است؛ ولی دفاع از دین خدا یک امروز ضروری است و در دفاع مقدس این مهم هم جهاد و هم دفاع را از سوی زنان و مردان مشاهده کردیم.
وی افزود: دفاع مقدس ما دریای بیکرانی از معرفت و بصیرت، همدلی و همافزایی بود که لازم است که فرهنگ بهدرستی به نسل جوان ما منتقل شود.
حقنیا گفت: امروز همه ما وظیفه داریم همانند شهدا در دفاع از دین در فضای مجازی و حقیقی مدافعین دین باشیم.
وی افزود: دفاعی ارزشمندتر است که با جان باشد؛ لذا کسی که از جان خویش مایه میگذارد نزد خداوند بهترین اجر و پاداش را دارد.
حقنیا تأکید کرد: یکی از دیگر از شاخصههای شهیدان ما نترسی و عهد و میثاق با خداوند بود که برای همین مسئله نیز با خداوند معامله کردند.
وی افزود: در دوران دفاع مقدس ما هیچ امکاناتی نداشتیم؛ ولی امروز ما شاهد ۱۳۶ تولید میکنیم که امریکاییها به دنبال دانش این توانمندی هستند.