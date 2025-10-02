سیزدهمین دوره مسابقات دستجات آزاد کبدی ساحلی کشور، به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مسئول برگزاری این رقابت‌ها گفت: این مسابقات، انتخابی بازی‌های آسیایی ساحلی سانیای چین است که با حضور ۲۷ تیم از ۲۴ استان به صورت گروهی و حذفی، از هشتم تا یازدهم مهرماه در دانشگاه حکیم سبزواری در حال برگزاری است.

علیرضا نودهی افزود: بواسطه قهرمانی سال گذشته تیم مهر افچنگ در رقابت‌های کبدی ساحلی کشور و حمایت دانشگاه حکیم از برگزاری این مسابقات، این دوره از رقابت‌ها در مجموعه زمین ساحلی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

رحمانیون، دبیر فدراسیون کبدی نیز گفت: بعد از برگزاری این مسابقات در سبزوار، حدود ۳۰ نفر از برترین‌ها به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد و اردو‌های آماده سازی برای شرکت در مسابقات آسیایی چین برگزار می‌شود.