انتخابی بازیهای آسیایی چین
دانشگاه سبزوار، میزبان سیزدهمین دوره مسابقات کبدی ساحلی
سیزدهمین دوره مسابقات دستجات آزاد کبدی ساحلی کشور، به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مسئول برگزاری این رقابتها گفت: این مسابقات، انتخابی بازیهای آسیایی ساحلی سانیای چین است که با حضور ۲۷ تیم از ۲۴ استان به صورت گروهی و حذفی، از هشتم تا یازدهم مهرماه در دانشگاه حکیم سبزواری در حال برگزاری است.
علیرضا نودهی افزود: بواسطه قهرمانی سال گذشته تیم مهر افچنگ در رقابتهای کبدی ساحلی کشور و حمایت دانشگاه حکیم از برگزاری این مسابقات، این دوره از رقابتها در مجموعه زمین ساحلی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.
رحمانیون، دبیر فدراسیون کبدی نیز گفت: بعد از برگزاری این مسابقات در سبزوار، حدود ۳۰ نفر از برترینها به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد و اردوهای آماده سازی برای شرکت در مسابقات آسیایی چین برگزار میشود.