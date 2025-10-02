به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا پنج روز آینده آسمان اکثر مناطق استان صاف تا کمی ابری و گاهی همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

نوید حاجی بابایی ادامه داد: در مناطق شرقی، شمالی و مرکزی استان شرایط غبارآلودگی در نیمه اول روز و در ساعات بعدازظهر وزش باد به نسبت شدید تا شدید همراه با گردوخاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

وی با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی در استان گفت: شدت وقوع پدیده گردوخاک امروز پنجشنبه، جمعه و یکشنبه ۱۳ مهر است.

حاج بابایی همچنین با بیان اینکه دمای هوا در بیشتر مناطق استان یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، ادامه داد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۴ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای سه درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان در ۲۴ ساعت پیش رو خواهد بود.

وی ادامه داد: در این مدت بیشینه دمای کلانشهر اصفهان نیز در گرم‌ترین ساعات به ۳۲ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن به ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

همچنین معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی درخصوص خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا به شهروندان توصیه کرد: از هرگونه فعالیتی که منجر به افزایش آلودگی هوا می‌شود، تا زمان بازگشت شرایط به حالت عادی، خودداری شود و تا حد امکان از خروج غیرضروری از منزل و تردد بی‌مورد در معابر شهری بپرهیزند و برای پیشگیری از ورود گرد و غبار به داخل ساختمان، در و پنجره‌ها را بسته نگه داشته و از باز و بسته کردن غیرضروری آنها اجتناب کنند.

مردم مصرف میوه‌ها و سبزیجات تازه در این روز‌ها را جدی بگیرند، زیرا آنتی‌اکسیدان‌های موجود در آنها نقش موثری در سلامت ریه‌ها و کاهش اثرات آلودگی دارند.