بیماریهای قلبی و عروقی مهمترین عامل مرگ و میر درجهان هستند و سالانه حدود ۲۰ میلیون نفر در جهان بر اثر این بیماری جان خود را از دست میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رژیم غذایی ناسالم، کم تحرکی و مصرف دخانیات از عوامل اصلی ابتلا به بیماری قلبی است.
عضوی شگفت انگیز در بدن که خون حاوی اکسیژن و مواد مغذی را به طور مداوم به سراسر بدن میرساند.
اما این روزها بخش قلب بیمارستانها شاهد حضور بیمارانی است که از نارساییهای قلبی رنج میبرند.
پزشکان بر این باورند که سن بیماریهای قلبی به دلایل مختلف کاهش یافته است، اما به نظر آنان سبک زندگی سالم مهمترین عامل در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی است.
پزشکان معتقدند که علاوه بر سبک زندگی سالم، استرس و افزایش وزن هر دو از عوامل خطر بیماری قلبی عروقی هستند که با فعالیت فیزیکی منظم و ورزش میتوان به بهبود و حفظ سلامتی بدن کمک کرد.