به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان اردبیل در نشستی خبری گفت: ۱۳۶ نفر از زندانیان با مبلغ محکومیت سه هزارو ۸۲۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۷۰ هزار و ۲۲۹ ریال در حبس بودند که پس از فرایند‌های مربوط به آغوش خانواده بازگشتند.

کریم‌الله محبوبی سهم اعسار، آورده مددجویان و گذشت شاکیان را ۹۴.۵۳ درصد عنوان کرد و افزود: برای تامین منابع مالی لازم به کمک شعبه شورای حل اختلاف مستقر در ستاد دیه استان اردبیل، شاکیان پرونده‌ها از مبلغی نزدیک به هزار و ۲۷۴ میلیارد و ۹۱۹ میلیون و ۹۴۰ هزار و ۷۵۴ ریال گذشت کردند که ۳۳.۳۵ درصد بدهی بود و ستاد دیه اردبیل هم از محل کمک‌های خیران ۱۰۵ میلیارد و ۸۹۳ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۳۸۰ ریال برابر با ۲.۷۷ درصد کل مبلغ بدهی را تامین کرد.

وی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی کمک‌های مردمی با وجود تشدید مشکلات اقتصادی و شرایط ناشی از جنگ ۱۲ روزه نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: ۶۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و مالی هم با ارائه مشاوره‌های قضایی و مددکاری اجتماعی و بدون پرداخت مبلغی از زندان آزاد شدند، که مجموع مبلغ محکومیت یا بدهی آنها ۹۶۵ میلیارد و ۷۵۴ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۶۱۰ ریال بود.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان اردبیل با بیان اینکه ۱۳ نفر از زندانیان استان هم در آستانه آزادی قرار دارند افزود: در ۶ ماه گذشته در مجموع ۷۲ جشن گلریزان و پنج جشن آزادی زندانیان برگزار شد که می‌توان به پویش مردمی ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان، نذر هشتم به نیت حضرت امام رضا (ع)، کمک مومنانه هر مسجد یا هیئت آزادی یک زندانی، آزادی به عشق پیامبر (ص) و پویش رهایی با هدف فرهنگ‌سازی اعطای هزینه نذری‌ها و ختم درگذشتگان برای کمک به آزادی زندانیان نیازمند آبرومند اشاره کرد.