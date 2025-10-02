وعده مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات برای رفع مشکلات ارتباطی لنده
مشکلات حوزه ارتباطات و فناوری لنده با حضور مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات کهگیلویه و بویراحمد بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، با حضور مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کهگیلویه و بویراحمد و کارشناسان این اداره کل و همراه با فرماندار و بخشداران موگرمون و مرکزی لنده مشکلات حوزه ارتباطات تلفن همراه این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
فرماندار شهرستان لنده در دیدار با مدیرکل ارتباطات و فناوری استان گفت: شهرستان لنده دارای ۱۰۸ روستا است که ۳۹ روستا در بخش موگرمون و ۶۹ روستا در بخش مرکزی داریم که در برخی از این روستاها دارای مشکلات زیادی در حوزه ارتباطات هستیم.
سید محمد تقوی افزود: شهرستان لنده هفده روستای دارای دهیاری مباشد که در برخی از این روستاها و روستاهای اقماری دارای مشکلاتی در حوزه ارتباطات هستند که با پایش میدانی توسط کارشناسان اداره کل ارتباطات و فناوری استان در سفر مدیرکل ارتباطات و فناوری استان تحقق یافت.
وی گفت: توجه به رفع نقاط کور در سطح بخشها بهخصوص محورهای مواصلاتی شهرستان لنده، رفع مشکلات پوشش تلفن همراه و ایرانسل در بخشها و روستاها و رفع مشکلات حوزه اینترنت روستاها از دیگر مواردی است که امروز مورد پیگیری و بررسی میدانی قرار گرفت.
تقوی با بیان اینکه شهرستان لنده با داشتن سه محور مواصلاتی مهم میباشد گفت:مسیر لنده - تراب، لنده - بهمئی و لنده - دهدشت دارای مشکلات پوشش تلفن همراه هستند که باید هرچه سریعتر رفع شود. فرماندار شهرستان لنده افرود: بیش از ۳۰ روستای بخش موگرمون و بیش از ۷۰۰ خانوار عشایری در دلی مهرجان و خیار کار نیازمند پوشش مناسب ارتباطات و اینترنت هستند که مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کهگیلویه و بویراحمد، در خصوص آخرین وضعیت ارتباطات در شهرستان لنده گفت: روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان لنده بیش از ۱۷ خانوار هستند که ۱۶ روستا تحت پوشش قرار گرفته است که از سال ۱۴۰۰ تا کنون بیش از ۷ سایت ارتباطی ابلاغ و اجرا شده است که ۱۱ روستای این شهرستان را تحت پوشش خود قرار داده است.
راضیه ملکحسینی گفت: ۵ روستای دیگر باقیمانده از طریق سایر سایتهای ارتباطی شهرستانهای همجوار ارتباطات خود را تأمین میکنند.
وی افزود: تنها یک روستا در شهرستان لنده بالای ۲۰ خانوار است که هنوز از نعمت ارتباطات کامل برخوردار نیست که در باتوجهبه سیاستهای ابلاغی وزارت ارتباطات روستای کوه اسپید در بخش مرکزی لنده بهزودی نیز از نعمت ارتباطات برخوردار خواهد شد.
وی در ادامه در خصوص مشکلات دلی مهرجان و خیار کار گفت: باتوجهبه اینکه عشایر شهرستان لنده ۶ ماه از سال و یا بیشتر را در این مناطق عشایری سپری میکنند باید خدمات متناسبی به آنان داده شود؛ ولی متأسفانه به دلیل عدم فراهم بودن زیرساختهای فنی از جمله برق این مهم فعلاً امکانپذیر نیست و در صورت فراهمشدن زیرساختها این مهم نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت