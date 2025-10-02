به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم گروه توسعه و سرمایه گذاری انتخاب قم که پس از پایان برگزاری هفته اول و دوم رقابت‌های مرحله گروهی، صدرنشینی در گروه شهید حاجی زاده به دور نیمه نهایی این رقابت‌ها راه یافته بود، صبح امروز در رقابت با تیم برتر راه یافته به نیمه نهایی، توانست با کسب ۲۸۳ امتیاز جواز جضور در مرحله نهایی را به دست آورد.

مرحله نیمه نهایی لیگ برتر ورزش زورخانه‌ای نوجوانان کشور در زورخانه کن تهران برگزار شد.