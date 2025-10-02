پرواز بالگرد اورژانس قزوین برای نجات دو مصدوم سقوط کرده از ارتفاع
اورژانس قزوین در دو ماموریت مجزا در آوج و الموت شرقی، جان دو مرد مصدوم را که بر اثر سقوط دچار حادثه شده بودند، نجات داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، اکبری رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان قزوین گفت: در یکی از عملیاتها در روستای اسماعیلآباد آوج، کارشناسان اورژانس موفق شدند با انجام احیای قلبی، جان مردی ۴۱ ساله را که بر اثر برقگرفتگی و سقوط دچار ایست قلبی شده بود، نجات دهند که این مصدوم با بالگرد به بیمارستان شهید رجایی منتقل شد.
وی افزود: در ماموریت دوم، مرد ۵۲ ساله مصدوم بر اثر سقوط از ارتفاع در الموت شرقی به اورژانس هوایی تحویل و به بیمارستان شهید رجایی قزوین منتقل شد.