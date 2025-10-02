به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ باهدف انعکاس شایسته مسابقات هیجان‌انگیز اتومبیل‌رانی شتاب ۴۰۰ متر شمال غرب کشور چند گروه تخصصی با تجهیزات تصویربرداری سیال از صداوسیمای آذربایجان غربی با حضور در پیست دهکده تفریحی چی چست، این رویداد ورزشی تفریحی را پوشش زنده می‌دهند.

در این دور از مسابقات ۵۴۰ راننده حرفه‌ای از استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، اردبیل و همدان به مدت دو روز در ۲۰۰ و ۴۰۰ متر شتاب به رقابت پرداخته و جمعه با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان می‌دهد.

پخش زنده و دو قاب مسابقات اتومبیل‌رانی ارومیه در دو روز پنج شنبه و جمعه، ۱۰ و ۱۱ مهر از ساعت ۱۰:۳۰ شروع و تا ساعت ۱۸:۳۰ ادامه خواهد داشت.

این سری از مسابقات به همت هیئت موتورسواری و اتومبیل‌رانی استان آذربایجان غربی و با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان، اداره ورزش و جوانان شهرستان ارومیه و شهرداری ارومیه به داوری امید ذات علی برگزار می‌شود.