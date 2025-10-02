پخش زنده
امروز: -
رئیسکل بانک مرکزی در جمع فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی اصفهان گفت: با ترس و وحشت و اخبار منفی به دنبال اثرگذاری روی نرخ ارز هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیسکل بانک مرکزی در جمع فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی اصفهان گفت: با ترس و وحشت و اخبار منفی به دنبال اثرگذاری روی نرخ ارز هستند؛ بارها هم مشاهده شد که نرخ ارز با کاهش تنشهای سیاسی کاهش یافت.
وی افزود: به دروغ اعلام کردند سپردههای ایران در اتحادیه اروپا بلوکه شد. ما اصلا در آنجا سپرده نداریم که بخواهد توقیف شود. آنها با این اخبار به دنبال اثرگذاری منفی روی نرخ ارز هستند
وی ادامه داد: نرخ عملیات عمده ارزی در کشور که تجار و بازرگانان ما بهصورت عمده و با اعداد بزرگ در مرکز مبادله و تالار دوم در حال معامله هستند تا قبل از اسنپبک بهطور میانگین بین ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان بود.