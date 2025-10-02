پخش زنده
امروز: -
مردم اصفهان حمایت خود از کاروان صمود را با صدای بلند اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مردم آزادی زاده و حق طلب اصفهان امشب با حضور در میدان امام حسین حمایت از کاروان جهانی صمود و انزجار علیه رژیم جعلی، کودک کش و رذل صهیونی را اعلام کردند.
کاروان بین المللی «صمود» شامل نمایندگان نهادهای مدنی و فعالان صلح از چند کشور با هدف ابراز همبستگی جهانی و تاکید بر ضرورت رفع محاصره غزه حرکت خود را از شهریور امسال آغاز کرده است.
این ناوگان شامل حدود ۵۰ کشتی از بیش از ۴۰ کشور نمادی از بیداری وجدانی انسانی و همراهی ملتها با مردم فلسطین است که هدف اصلی آن، رساندن کمکهای انسانی بهویژه دارو، مواد غذایی و شیر خشک به مردم غزه بوده است.
این نخستین بار است که چنین تعداد قابل توجهی از کشتیها به طور همزمان به سوی منطقه تحت محاصره غزه حرکت میکنند.
روز چهارشنبه، ناوگان صمود اعلام کرد بر اثر حمله پهپادها ۱۲ انفجار در ۹ کشتی وابسته به این ناوگان رخ داده است.
بنیامین نتانیاهو نخستوزیر پیش از این دستور داده بود که به هیچ وجه به ناوگان الصمود اجازه ورود به غزه داده نشود
از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا، اقدام به ارتکاب نسلکشی در نوار غزه کرده است که در این جنایت، تاکنون بیش از ۶۵ هزار نفر شهید و افزون بر ۱۶۷ هزار تن دیگر زخمی شدهاند که بیشتر قربانیان این حملات را کودکان و زنان تشکیل میدهند.
همچنین، بحران قحطی اخیرا جان ۴۴۲ فلسطینی را گرفته که ۱۴۷ نفر از آنان کودک بودهاند.