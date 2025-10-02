پخش زنده
با همکاری ادارات حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی و جمعی از دوستداران محیط زیست و گردشگری محوطه تالاب سولدوز نقده پاکسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده از برگزاری برنامه پاکسازی در تالاب سولدوز به مناسبت گرامیداشت هفته گردشگری و با هدف حفاظت و حراست از عرصههای بیبدیل طبیعی میهن عزیزمان خبر داد.
این پویش با همکاری ادارات حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی و نیز جمعی از دوستداران محیط زیست و گردشگری برگزار شد.
اکبر قائمی اظهار داشت: تالاب سولدوز با آسمان نیلگون و انعکاس چشمنواز خود، نه تنها مقصدی گردشگری، بلکه زیستبومی ارزشمند است که میزبان پرندگان مهاجر کمیاب، پناهگاه جانوران بومی و نمادی زنده از هویت طبیعی منطقه به شمار میآید. حفاظت از این میراث مشترک وظیفهای همگانی است.
وی با اشاره به تداوم اجرای برنامههای پاکسازی در طول سال افزود: این برنامهها با هدف جلب مشارکتهای مردمی در حفظ محیط زیست، هر ماه بهعنوان بخشی از طرح «مسیر سبز – ایران پاک» در پاکسازی مسیرها و تفرجگاههای شهرستان نقده برگزار میشود.