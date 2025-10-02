پخش زنده
هرباریوم باغ گیاهشناسی نوشهر با نگهداری بیش از ۲۰۰۰ گونه زنده، به یکی از مراکز اصلی حفاظت و شناسایی گونههای گیاهی کشور تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در مراسمی با حضور گلمحمدی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، هرباریوم باغ گیاهشناسی نوشهر بهعنوان یکی از مراکز ملی حفاظت از منابع ژنتیکی کشور افتتاح شد.
گلمحمدی این مرکز را سرمایهای ملی در حفاظت از تنوع زیستی و بستری ارزشمند برای آموزش و پژوهش دانشجویان و محققان کشور دانست و گفت: هرباریوم نوشهر با بیش از ۲۰۰۰ گونه زنده، حدود ۸۵ درصد گونههای گیاهی استان مازندران را در خود جای داده و نقش کلیدی در شناسایی، تکثیر و حفاظت گونههای در معرض خطر ایفا میکند.
وی با اشاره به اینکه در کشور حدود ۸۰۰۰ گونه گیاهی شناسایی شده، افزود: طبق قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع ژنتیکی مصوب سال ۱۳۹۷، سازمان تات متولی این حوزه است و تاکنون بیش از پنج و نیم میلیون نمونه ژنتیکی کشور در بانکهای مربوطه نگهداری میشود.
گلمحمدی همچنین از بزرگترین کلکسیون خزههای ایران در این مجموعه خبر داد و آن را در سطح ملی و بینالمللی بینظیر توصیف کرد.
وی تأکید کرد: هرباریوم نوشهر نهتنها نقش حفاظتی دارد، بلکه ظرفیت آموزشی و پژوهشی آن میتواند در تربیت نسل آینده پژوهشگران و ارتقای دانش گیاهشناسی کشور مؤثر باشد.
هرباریوم نوشهر؛ گنجینه ۲۷ هزار نمونه گیاهی و بزرگترین کلکسیون خزههای ایران
علیزاده رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با اشاره به سابقه این مجموعه گفت: هرباریوم نوشهر حدود ۳۰ سال پیش پایهگذاری شد و تاکنون بیش از ۲۷ هزار نمونه گیاهی در آن نگهداری میشود. از میان ۲۳۰۰ گونه گیاهی منطقه هیرکانی، حدود ۲۰۰۰ گونه در این مجموعه ثبت شده است.
وی همچنین از بزرگترین کلکسیون خزههای ایران در این مرکز خبر داد و افزود: از مجموع ۵۰۰ گونه خزه کشور، نزدیک به ۴۰۰ گونه و بیش از ۶ هزار نمونه در این هرباریوم گردآوری شده است؛ مجموعهای که حتی در هرباریوم مرکزی تهران نیز مشابه آن وجود ندارد.
علیزاده با تأکید بر نقش اجرایی این مرکز گفت: هرباریوم نوشهر علاوه بر ارزش علمی و پژوهشی، بازوی اجرایی مهمی برای کشور بهشمار میرود و در طرح ملی کاشت یک میلیارد نهال، گونههای مناسب منطقه هیرکانی توسط متخصصان این مجموعه به اداره کل منابع طبیعی معرفی میشوند.
وی خاطرنشان کرد: گرچه برای راهاندازی و نگهداری این مرکز هرساله چند صد میلیون تومان هزینه شده، اما ارزش واقعی آن در سرمایه علمی، دانشی و معنوی نهفته است؛ سرمایهای که میتواند هم به دانشگاهها و پژوهشگران و هم به مدیران اجرایی کشور در حفاظت و توسعه جنگلها کمک کند.