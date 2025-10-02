سرپرست معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت:اتاق اصناف کشاورزی می‌تواند به عنوان حلقه واسط میان دستگاه‌های اجرایی و مردم نقشی اثرگذار در تامین امنیت غذایی و تنظیم بازار ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، رحیم مهردادی در جلسه اتاق اصناف کشاورزی آذربایجان شرقی که با هدف بررسی مسائل و مشکلات استقرار ساختار جدید اتاق اصناف کشاورزی برگزار شد اظهار کرد: اتاق اصناف کشاورزی بهترین پل ارتباطی بین دستگاه‌های اجرایی، مردم و همکاران صنفی است و جایگاه آن باید ارتقا یابد عملکرد اعضای اتاق اصناف در این حوزه تعیین‌کننده خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت رصد و پایش بازار برنج در استان افزود:ثبت برنج‌های تولیدی شهرستان‌های میانه و خداآفرین، همچنین نظارت بر شالی کوبی‌ها و انبار‌های عمده برنج از اولویت‌های مهم بخش بازرگانی است.

صادق نادری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی نیز بر نقش کلیدی اصناف در ارتقای بهره‌وری و تحقق الگوی کشت تاکید کرد.

نادری با بیان اینکه در برنامه‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی اصناف می‌توانند به عنوان بازوی ترویجی و اجرایی سازمان ارتباط موثر با کشاورزان برقرار کرده و الگو‌های نوین کشت و تولید را به آنان منتقل کنند اظهار داشت:خدمات حمایتی دولت شامل بیمه محصولات، تسهیلات یارانه‌دار، تخصیص کود و سایر مشوق‌های بخش کشاورزی صرفاً به کشاورزانی تعلق می‌گیرد که به الگوی کشت پایبند باشند.

وی افزود: اصناف می‌توانند با تبیین مزایای صدور پروانه کسب، معرفی کارکرد‌های آن در زنجیره ارزش و تشویق کشاورزان به استفاده از نهاده‌های استاندارد نقش بسزایی در افزایش بهره‌وری داشته باشند.

نادری در ادامه بر ساماندهی روند تامین نهاده‌های کشاورزی تاکید کرد و اظهار داشت: اصناف موظف هستند کشاورزان را به سمت خرید نهاده‌ها از کارگزاران رسمی و شبکه‌های مجاز هدایت کنند تا از توزیع نهاده‌های تقلبی و خارج از شبکه جلوگیری شود.در بخش مکانیزاسیون نیز صدور پروانه فعالیت تولید ادوات باید طبق سیاست‌های وزارت در حوزه ادوات مدرن و نوین برای کشاورزی حفاظتی و توسعه پایدار مد نظر قرار گرفته و دستگاه‌ها استاندارد لازم و تاییدیه مرکز تست و آزمون مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی را داشته باشند اصناف باید در این زمینه نقش نظارتی و ترویجی ایفا کنند.

وی در خصوص وضعیت ماشین‌آلات کشاورزی استان خاطرنشان کرد:در حال حاضر نسبت تراکتور به اراضی زراعی و باغی در وضعیت مطلوبی قرار دارد، به‌گونه‌ای که به ازای هر ۱۷.۵ هکتار زمین زراعی و هر ۷۹ هکتار باغ، یک دستگاه تراکتور فعال است بنابراین تجهیز مکانیزاسیون باغات ضروری بوده ولی خرید تراکتور برای اراضی خرد و کشاورزان خرده پا توجیه اقتصادی ندارد لازم است برای افزایش بهره وری کشاورزی در حوزه مکانیزاسیون شرکت‌های خدمات دهنده مکانیزاسیون در سطح استان با دستگاه‌ها و ادارات کشاورزی متنوع و به روز و مدرن تشکیل و فعال شوند.

هادی فرجی‌آزاد رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت:نظام صنفی کشاورزی جایگاه اتاق اصناف کشاورزی را در تصمیم‌سازی‌های بخش کشاورزی تقویت می‌کند.

فرجی‌آزاد با تشریح دستاورد‌ها و مزایای نظام صنفی کشاورزی از اجرای ساختار جدید این نظام و روند صدور پروانه کسب و شناسنامه کشاورزی خبر داد.

وی گفت: نظام صنفی کشاورزی استان طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ توانسته است با سازماندهی و تشکیل ۲۲ نظام صنفی در سطح شهرستان‌ها و استان بیش از ۱۰۷ هزار نفر از تولیدکنندگان، بهره‌برداران و شاغلان بخش کشاورزی را ساماندهی و به عضویت خود درآورد.در همین راستا بیش از ۱۰۷ هزار فقره پروانه فعالیت در قالب ۳۶۰ کد رشته شغلی براساس نظام طبقه‌بندی ISIC صادر شده و کشاورزان استان صاحب هویت شغلی معتبر شده‌اند.

وی افزود: از سال ۱۴۰۲ نیز با تغییر ساختار نظام صنفی کشاورزی به اتاق اصناف کشاورزی از تعداد ۵۲ هزار درخواست صدور پروانه تعداد ۴۲ هزار پروانه کسب کشاورزی صادر شده است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به حضور فعال این اتاق در عرصه تصمیم‌سازی‌های بخش کشاورزی افزود: نمایندگان نظام‌های صنفی در شورا‌ها و کارگروه‌های مرتبط حضور داشته و تاکنون بیش از ۲۲ تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری با دستگاه‌های دولتی، اجرایی، خدماتی و حمایتی در راستای تامین منافع اعضا منعقد کرده‌اند.

وی همچنین درباره مزایای صدور پروانه کسب و شناسنامه کشاورزی گفت: این اسناد موجب هویت‌بخشی به کشاورزان فاقد مدرک شغلی معتبر می‌شود و امکان حضور در جلسات و مجامع تصمیم‌گیری را برای آنان فراهم می‌کند. دارندگان این پروانه می‌توانند از خدمات رایگان صنفی شامل آموزش، مشاوره حقوقی، شغلی و بازاریابی بهره‌مند شوند، از تخفیف کارفرمایی بیمه تامین اجتماعی برای کارگران کشاورزی تا سقف پنج نفر برخوردار شوند و از تعرفه‌های تخفیف برق، گاز و آب در بخش کشاورزی استفاده کنند. همچنین پروانه کسب کشاورزی نزد بانک‌ها، موسسات مالی، محاکم قضایی و شبه‌قضایی معتبر است و علاوه بر آن کد QR رایگان برای شناسه محصول و شناسنامه کشاورزی به صورت کاملاً رایگان در اختیار اعضا قرار می‌گیرد.