کشف ۲۶ هزار کیلوگرم برنج احتکاری در مشهد
۲۶ هزار کیلوگرم برنج احتکاری از یک انبار در مشهد کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: بازرسان در گشت مشترک اصناف و اداره نظارت بر اماکن عمومی مشهد، به یک انبار غیرقانونی برنج در محدوده بلوار شیرودی مشکوک شدند.
محسن صیادی ادامه داد: با توجه به همکاری نکردن صاحب انبار در بازگشایی محل، با هماهنگی معاون قضایی تعزیرات حکومتی، حکم ورود صادر و پس از بازگشایی انبار، بیش از ۲۶ هزار کیلوگرم برنج وارداتی کشف شد.
این مسئول اضافه کرد: این محموله با ورود پلیس اقتصادی، ضبط و محل نگهداری انبار پلمب شد.
به گفته او، در رصد مستمر بازار توسط بازرسان اصناف، کمبودی در زمینه برنج وارداتی مشاهده نمیشود، اما سودجویان با احتکار برنج در انبارهای غیرقانونی بازار را دچار مشکل میکنند که با گزارشهای مردمی و تشدید نظارتها، برخورد قانونی با متخلفان ادامه خواهد داشت.