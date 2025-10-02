پخش زنده
امروز: -
حضرت فاطمه معصومه (س)، دختر گرامی امام موسی کاظم (ع) و خواهر بزرگوار امام رضا (ع)، یکی از بانوان برجسته خاندان اهلبیت (ع) است که به سبب جایگاه والای علمی، معنوی و اخلاقی خود، لقب «کریمه اهلبیت» را دریافت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این بانوی بزرگ اسلام از همان دوران کودکی در دامان اهلبیت (ع) پرورش یافت و با ایمان، تقوا و دانش سرشار، جایگاهی ویژه میان شیعیان یافت. علاقه و دلبستگی عمیق ایشان به ولایت و امامت، موجب شد در سفری دشوار به قصد دیدار با برادرشان امام رضا (ع) راهی خراسان شوند.
حضرت معصومه (س) بهعنوان الگویی در عفاف، عبادت و دفاع از ولایت شناخته میشوند و حرم مطهر ایشان در شهر قم امروز نهتنها مأمن عاشقان اهلبیت (ع)، بلکه کانونی برای نشر معارف اسلامی و مرکز علم و اندیشه در جهان تشیع بهشمار میرود.