به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ شهید حسنِ نظریِ کلور از شهدای امنیت و از کارکنانِ زندانِ اوینِ تهران، در جنگِ تحمیلیِ ۱۲ روزه و حمله هواییِ رژیم صهیونیستی به خاکِ کشورمان، دوم تیرِ امسال به شهادت رسید و در زادگاهش در شهر کلور، بخشِ شاهرودِ شهرستان خلخال و در کنارِ آستانِ امامزاده عبدالله، به خاک سپرده شد.