برگزاری رزمایش پدافند هوایی شهدای اقتدار در رشتخوار
رزمایش تخصصی پدافند هوایی شهدای اقتدار به همت قرارگاه منطقهای ثامن الائمه (ع) نیروی زمینی سپاه در منطقه عمومی رشتخوار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، این رزمایش همزمان با ایامی همچون هفته دفاع مقدس، ولادت امام حسن عسکری (ع) و سالروز شکست حصر آبادان، با حضور سردار محمد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به مدت دو روز در منطقه دلتا ۷۹ برگزار شد.
فرمانده قرارگاه منطقهای ثامنالائمه (ع) نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه این رزمایش به همه اهداف از پیش تعیینشده دست یافته است، گفت: هدف اصلی رزمایش تخصصی پدافند هوایی شهدای اقتدار، ارتقای سطح آمادگیها، مقابله با تهدیدهای هوایی دشمنان و آزمایش سامانههای جدید پدافندی بود.
سردار قربان محمد اشعری ادامه داد: در جریان این رزمایش، همه یگانها و سامانههای حاضر توانستند با دقت و موفقیت اهداف تعریفشده، از جمله مقابله با ریزپرندهها و تهدیدات کمارتفاع را منهدم کنند.
وی تصریح کرد: یکی از اهداف مهم این رزمایش، سنجش هماهنگی و یکپارچگی شبکه پدافند هوایی کشور بود که با محوریت قرارگاه خاتمالانبیاء (ص) با موفقیت اجرا شد.
فرمانده قرارگاه منطقهای ثامنالائمه (ع) با بیان اینکه نیروهای مسلح کشور در شرق کشور اشراف اطلاعاتی کامل دارند، تأکید کرد: دشمنان امروز بیشتر به جنگ شناختی و عملیات روانی متوسل شدهاند، اما با حضور مردم هوشیار، هدایتهای فرمانده معظم کل قوا و آمادگی یگانهای ما، هیچگونه مشکلی در شرق کشور وجود ندارد.
وی در پایان تاکیدن کرد: کوچکترین تهدید یا تحرک دشمن با پاسخ قاطع و فوری یگانهای ما مواجه خواهد شد و اجازه نخواهیم داد هیچ نگاه طمعآلودی متوجه سرزمین مقدس جمهوری اسلامی ایران شود.