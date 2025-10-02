به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ هم‌زمان با چهلمین روز درگذشت همسر شهید جواد آهن دوست، مستند «سئودالی» از رادیو چی چست پخش شد.

مستند سئودالی روایتی از زندگی شهید جواد آهن دوست به زبان همسرشان خانم نوبری است که به‌صورت روایی نمایشی تهیه شده است.

در این مستند از نحوه آشنایی و ازدواج، سبک زندگی و منش شهید آهن دوست تا عازم جبهه‌های حق علیه باطل شدن این شهید والامقام روایت شیرینی روایت می شود.

نحوه آشنایی این زوج یکی از بخش‌های جالب و مهم این مستند است که با تصویرسازی عالی شنوندگان رادیو را وجد می‌آورد.

مستند سئودالی به تهیه‌کنندگی، کارگردان و نویسندگی آمنه تقی‌پور، پنج‌شنبه ۱۰ مهر ساعت ۱۶:۳۰ از رادیو چی چست پخش شد.

شهید جواد آهن دوست ۹ آذر ۱۳۴۱، در شهرستان بوکان دیده به جهان گشوده و ۲۱ بهمن سال ۱۳۶۴، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسیده و پیکرش در گلزار شهدای شهرستان ارومیه به خاک سپرده می‌شود.