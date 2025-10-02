به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی در راستای تأمین ارز واردات کشور و پاسخ به نیاز‌های ارزی بازرگانان از روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ میزان تخصیص ارز برای واردات به ویژه واردات خرد را افزایش خواهد داد.

در این روش، بازرگانان علاوه بر امکان استفاده از ابزار پرداخت به صورت حواله، می‌توانند از ابزار پرداخت به صورت اسکناس ارز نیز بهره‌مند شوند.

اسکناس مورد نیاز این گروه از بازرگانان توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی تأمین خواهد شد.