وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیهای اعلام کرد «معاهده مشارکت جامع راهبردی میان مسکو و تهران» بهطور رسمی لازمالاجرا شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ وزارت خارجه روسیه این معاهده را بازتابدهنده انتخاب راهبردی در عالیترین سطح رهبری سیاسی روسیه و ایران و در جهت تقویت همهجانبه روابط دوستانه و حسن همجواری ذکر کرد و این معاهده را منطبق با منافع اساسی ملتهای دو کشور دانست.
وزارت امورخارجه روسیه تاکید کرده است، این رویداد نقطه عطف مهمی در تاریخ روابط دو کشور محسوب میشود که به سطح جدیدی از مشارکت راهبردی ارتقاء یافته است.
در بیانیه دستگاه سیاست خارجی روسیه آمده است: معاهده مشارکت جامع راهبردی بین فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران که ۲۷ دی ۱۴۰۳ توسط ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه و دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران در مسکو امضا شده بود، رسما لازم الاجرا شد.
در این بیانیه تاکید شده است، این رویداد یک مرحله مهم در تاریخ روابط بین دولتی میان روسیه و ایران به شمار میآید و بیانگر رسیدن روابط دو کشور به سطحی کیفی و تازه از مشارکت جامع راهبردی است.
این سند که در یک مقدمه و ۴۷ ماده تنظیم شده است، چارچوبها و جهتگیریهای کلیدی همکاری دوجانبه در تمامی حوزههای دارای اولویت را برای چشماندازی بلندمدت ترسیم میکند و در این چارچوب، تقویت همکاریها در عرصه بینالمللی با توجه به روند شکلگیری نظم جهانی چندقطبی، از جمله هماهنگی نزدیک در قالب سازمانهای چندجانبه پیشرو، تلاشهای مشترک برای تحکیم ثبات و امنیت منطقهای و مقابله با چالشها و تهدیدات مشترک پیشبینی شده است.