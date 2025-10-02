مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه مازندران، ولایت‌پذیری را مهم‌ترین ویژگی شهید نصرالله دانست و او را نماد ایستادگی در جبهه مقاومت توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان، با حضور جمعی از مردم، علما و مسئولان فرهنگی در امامزاده قاسم بابل برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام حسینی مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه مازندران، با اشاره به شخصیت برجسته شهید نصرالله گفت: مهم‌ترین ویژگی این شهید بزرگوار، ولایت‌پذیری بود؛ خصیصه‌ای که او را به گوهری در جبهه مقاومت تبدیل کرد.

وی افزود: سید حسن نصرالله، عالمی عامل و دژی استوار در برابر طوفان حوادث بود. حزب‌الله شجره طیبه‌ای است که با رهبری او، در برابر قدرت‌های شیطانی ایستادگی کرد و در نهایت، او به آرزوی دیرینه‌اش یعنی شهادت رسید.

حجت‌الاسلام حسینی همچنین با اشاره به نقش ولایت فقیه در انسجام امت اسلامی، تأکید کرد: شهید نصرالله با ایمان، بصیرت و تبعیت از ولایت، نماد مقاومت در برابر ظلم و استکبار جهانی بود.

وی در پایان، دفاع مقدس را گنجینه‌ای بی‌پایان برای جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: دفاع مقدس، بیداری ملت‌ها را رقم زد و الگویی برای ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی جهانی شد.