۷۰۰ اثر شنیداری با موضوعات دینی فرهنگی و حوزوی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که در آیین اختتامیه از صاحبان ۸ اثر گروهی و ۸ اثر انفرادی قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،دبیر جشنواره پادکست حوزه در مراسم اختتامیه این جشنواره که در سالن شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد از ارسال ۷۰۰ اثر شنیداری پادکست به نخستین جشنواره پادکست حوزه خبر داد.

حجت الاسلام سید عباس سیدنژاد با اشاره به اهمیت تولید محتوا در فضای مجازی و پرمخاطب بودن رسانه‌های شنیداری گفت: پس از اعلام فراخوان حدود ۷۰۰ پادکست به دست ما رسید که از این تعداد، تقریباً ۶۰۰ اثر مورد تأیید قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این جشنواره مورد استقبال بسیار خوبه تولیدکنندگان پادکست در سراسر کشور قرار گرفت افزود: نزدیک به دو سوم از این آثار توسط طلاب تولید شده و مابقی متعلق به غیرطلاب بود که در بخش داوری قرار گرفت.

محور‌های این جشنواره آثاری با موضوعات دینی فرهنگی و حوزوی بود که در پایان این مراسم از ۸ اثر گروهی و ۸ اثر که به صورت فردی تولید شده بود تجلیل شد.