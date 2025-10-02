پخش زنده
رئیس شورای شهر تهران و اعضای شورای عالی استانها از ساختمان شیشهای صدا و سیما بازدید و جنایت شنیع رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران ضمن اعلام انزجار و محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به رسانه ها، عکاسان و خبرنگاران و به شهادت رساندن آنها گفت: حمله به ساختمان شیشهای صدا وسیما تاییدی بر این بود که آزادی بیان از منظر برخی کشورهای غربی، صرفا تبلیغات رسانهای است و آنها به هیچ وجه تحمل شنیدن صدای حقیقت را ندارند.
چمران همچنین از اطلاع رسانیهای دقیق و به موقع رسانه ملی در دفاع مقدس ۱۲ روزه قدردانی کرد..