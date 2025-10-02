پخش زنده
برگزاری اولین سالگرد شیخ حسن نصرالله و شهدای مقاومت با حضور اقشار مختلف مردم شهرستان مرزی میرجاوه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، حجت الاسلام والمسلمین اکبر پور گفت: حسن نصرالله، رهبر حکیم و بیبدیل مقاومت است که با شجاعت و بصیرت، مسیر آزادی را هموار کرده است.
سرهنگ میری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان میرجاوه نیز در این مراسم گفت: این شهید والامقام با روحیه استوار و اراده آهنین، امید را در دل مستضعفان جهان زنده نگه داشته است.
وی افزود: شیخ حسن نصرالله نمادی است از پایمردی و ایثار، که در برابر فشارها و تهدیدها هرگز عقبنشینی نکرد.
رهبری او همچون چراغی فروزان، مسیر مقاومت را به سوی پیروزی روشن کرده است. او با کلام صادق و تصمیمات قاطع، موجب اتحاد و همبستگی ملتهای مقاوم گردیده است.