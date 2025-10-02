به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ امیرحسین نقی مهر گفت: مجرمان سایبری با انتشار آگهی‌های جعلی تحت عنوان جذب نیرو در سایت‌های آگهی محور و شبکه‌های اجتماعی، افراد ناآگاه را فریب داده و از هویت و حساب‌های آنان در فعالیت‌های غیرقانونی از جمله کلاهبرداری درقالب خرید ارز‌های دیجیتال سوءاستفاده می‌کنند.

وی افزود: در این روش، مجرمان با وعده درآمد‌های بالا و کار در منزل، از قربانیان می‌خواهند حساب بانکی یا کیف پول دیجیتال خود را در اختیار آنان قرار دهند و در قبال انتقال وجوه مشکوک ، مبلغی به‌عنوان کارمزد پرداخت می‌کنند.

رئیس پلیس فتا استان گفت: همراهی و همکاری با سودجویان در فضای مجازی، نه‌تنها موجب از دست رفتن سرمایه‌های مالی شهروندان می‌شود، بلکه به دلیل استفاده مجرمان از حساب بانکی و کیف پول دیجیتال افراد، مسئولیت قانونی و قضایی نیز متوجه آنان خواهد شد.

سرهنگ نقی مهر افزود: شهروندان باید هوشیار باشند و در برابر پیشنهاد‌های کاری غیرواقعی با درآمد‌های غیرمعمول، به‌ویژه آن دسته که صرفاً از طریق فضای مجازی و بدون طی مراحل قانونی ارائه می‌شوند، به هیچ عنوان اعتماد نکنند

وی با اشاره به اینکه پلیس فتا با تمام توان و بهره‌گیری از تجهیزات و کارشناسان فنی در حال رصد و مقابله با این نوع کلاهبرداری‌هاست از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، هوشیارانه عمل کنند تا سرمایه‌های خود را در محیط پرخطر دیجیتال حفظ کنند.

رئیس پلیس فتای گیلان افزود: شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به سؤالات شهروندان است.