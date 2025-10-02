نخستین دوره مسابقات کشوری آمادگی جسمانی و تندرستی بانوان در ۵ رشته ورزشی ایروبیک، پیلاتس پدل برد، تی ار ایکس (TRX)، سی ایکس (CX) و کراس ترینینگ برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین دوره مسابقات کشوری ساحلی آمادگی جسمانی و تندرستی بانوان با تلاش هیات آمادگی جسمانی و تندرستی استان گیلان در ۵ رشته ورزشی ایروبیک، پیلاتس پدل برد، تی ار ایکس (TRX)، سی ایکس (CX) و کراس ترینینگ در بخش بانوان از هشتم تا دهم مهرماه سال ۱۴۰۴ در این استان، برگزار شد.

در ادامه اسامی نفرات برتر در هر رشته ورزشی، آمده است:

ایروبیک:

مقام اول: سپیده سیفی از استان چهارمحال و بختیاری

مقام دوم: لاله عزیزی از استان قزوین

مقام سوم: سمیرا اسدی از استان تهران

پیلاتس پدل‌برد:

مقام اول: نازنین هنرور از استان خوزستان

مقام دوم: مریم قرائی از استان کرمان

مقام سوم: مائده مصطفی نژاد از استان گیلان

تی آر ایکس (TRX):



مقام اول: مریم اقبالیان از استان البرز

مقام دوم: فرشته طباطبائیان از استان قم

مقام سوم: پرتو اسعدی از استان چهار و محال و بختیاری

سی ایکس (CX):

مقام اول: مبینا پارساوند از استان قم

مقام دوم: حدیثه حیدری از استان قزوین

مقام سوم: آرزو کبیری نیا از استان کرمان

کراس ترینینگ:

مقام اول: طیبه بهارلو از استان همدان

مقام دوم: زهرا شیدایی از استان البرز

مقام سوم: شقایق غفوری مقدم از استان تهران

گفتنی است فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی نخستین بار این مسابقات را با همت هیات آمادگی جسمانی و تندرستی استان گیلان برگزار کرد.