نخستین دوره مسابقات کشوری آمادگی جسمانی و تندرستی بانوان در ۵ رشته ورزشی ایروبیک، پیلاتس پدل برد، تی ار ایکس (TRX)، سی ایکس (CX) و کراس ترینینگ برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین دوره مسابقات کشوری ساحلی آمادگی جسمانی و تندرستی بانوان با تلاش هیات آمادگی جسمانی و تندرستی استان گیلان در ۵ رشته ورزشی ایروبیک، پیلاتس پدل برد، تی ار ایکس (TRX)، سی ایکس (CX) و کراس ترینینگ در بخش بانوان از هشتم تا دهم مهرماه سال ۱۴۰۴ در این استان، برگزار شد.
در ادامه اسامی نفرات برتر در هر رشته ورزشی، آمده است:
ایروبیک:
مقام اول: سپیده سیفی از استان چهارمحال و بختیاری
مقام دوم: لاله عزیزی از استان قزوین
مقام سوم: سمیرا اسدی از استان تهران
پیلاتس پدلبرد:
مقام اول: نازنین هنرور از استان خوزستان
مقام دوم: مریم قرائی از استان کرمان
مقام سوم: مائده مصطفی نژاد از استان گیلان
تی آر ایکس (TRX):
مقام اول: مریم اقبالیان از استان البرز
مقام دوم: فرشته طباطبائیان از استان قم
مقام سوم: پرتو اسعدی از استان چهار و محال و بختیاری
سی ایکس (CX):
مقام اول: مبینا پارساوند از استان قم
مقام دوم: حدیثه حیدری از استان قزوین
مقام سوم: آرزو کبیری نیا از استان کرمان
کراس ترینینگ:
مقام اول: طیبه بهارلو از استان همدان
مقام دوم: زهرا شیدایی از استان البرز
مقام سوم: شقایق غفوری مقدم از استان تهران
گفتنی است فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی نخستین بار این مسابقات را با همت هیات آمادگی جسمانی و تندرستی استان گیلان برگزار کرد.