نماینده ولی فقیه در گیلان در جمع طلاب و اساتید حوزه علمیه گفت: خودسازی و تربیت نفس مهمترین وظیفه هر یک از ماست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به اینکه عمدهترین وظیفه انسان از سوی خداوند خودسازی است بیان کرد: تربیت افراد صالح و عارف وظیفه همهی ماست و ما نیز باید در عرصه تربیت خود و دانش افزایی تلاش کنیم.
وی که در دورههای دانش افزایی مدیران و اساتید حوزههای علمیه سخن میگفت بیان کرد: انقلاب اسلامیمحصول تلاشهای عالمان دین بود انقلابی عظیم که در کنار انقلابهای بزرگ دینی دنیا قرار دارد.
نماینده ولی فقیه در گیلان بر ضرورت تربیت عالمان دینی تاکید کرد و افزود: این انقلاب اسلامی به فراخنای همهی تاریخ بشریت است که بدست روحانیت شکل گرفته، انقلابی که مایهی افتخار و مباهات است.
حجتالاسلام والمسلمین محمد امین نقدی، مدیر حوزههای علمیه گیلان هم در این نشست گفت: گیلان همیشه مهد علما و دانشمندان بنام بوده است و کشف استعدادهای ناب این مردم فرهیخته بر عهده اساتید و کارشناسان حوزوی است.