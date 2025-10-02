رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی عصر امروز با حضور در ورزشگاه ۶ هزار نفری غدیر، از نزدیک تمرینات تیم والیبال شهرداری ارومیه را دنبال نموده و با کادر فنی و بازیکنان گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ استاندار آذربایجان‌غربی در جریان این بازدید برای تیم والیبال شهرداری ارومیه در رقابت‌های پیش‌رو آرزوی موفقیت کرده و افزود: حمایت از ورزش حرفه‌ای و تیم‌های استان، جزو اولویت‌ها بوده و امیدوارم با تلاش و تعهد بازیکنان و کادر فنی، تیم والیبال شهرداری ارومیه بتواند نتایج درخشانی در لیگ برتر کسب کند.

نگاه حامیانه و مستمر استاندار آذربایجان‌غربی به حوزه ورزش و جوانان، پیام واضحی از اهمیت ایجاد فرصت‌های ورزشی برای همه نسل‌ها و حمایت از استعداد‌های استان دارد و این رویکرد نه‌تنها انگیزه ورزشکاران را افزایش می‌دهد، بلکه جایگاه آذربایجان‌غربی در ورزش کشور را ارتقاء می‌بخشد.