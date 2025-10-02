دولت کلمبیا با صدور دستور اخراج هیئت دیپلماتیک رژیم صهیونیستی و لغو توافق تجارت آزاد، به بازداشت دو شهروند خود در جریان توقیف «ناوگان جهانی صمود» واکنش نشان داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ گوستاوو پترو رئیس‌جمهور کلمبیا دستور اخراج هیئت دیپلماتیک اسرائیل از کلمبیا را صادر کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که نیرو‌های اسرائیلی ناوگان جهانی صمود را در آب‌های بین‌المللی نزدیک غزه توقیف و دو شهروند کلمبیایی به نام‌های مانوئلا بدویا و لونا بارتو را بازداشت کردند.

رئیس‌جمهور کلمبیا در همین خصوص، در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: همه اعضای هیئت دیپلماتیک اسرائیل در کلمبیا در حال ترک کشور هستند.

پترو همچنین لغو توافقنامه تجارت آزاد امضاشده میان بوگوتا و تل‌آویو را اعلام کرد.