به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ برنامه اذان گاهی «اذان سسی» در سلسله برنامه‌های خود در روز‌های جمعه تحت عنوان «انتظار» به موضوع مهم نقش بانوان در انتقال مفاهیم و آموزه‌های مهدوی می‌پردازد.

اذان سسی در برنامه جمعه، ۱۱ مهر که با سالروز وفات کریمه اهل‌بیت تقارن دارد، رنگ‌وبوی کریمه اهل‌بیت را گرفته و با میان‌برنامه‌های مناسبتی و کارشناسی؛ مخاطبان را راهی قم و بارگاه منور این بانو می‌کند.

برنامه اذان سسی به تهیه‌کنندگی داود سلیمان‌پور و اجرای هدیه داداش‌پور، برنامه اذان گاهی صداوسیمای آذربایجان غربی است که ۳۰ دقیقه قبل از لحظات ملکوتی اذان ظهر با بخش‌های متنوعی، چون گفت‌و‌گو با کارشناس مذهبی، بیردامجی معرفت و وارلیق تقدیم نگاه مخاطبان استانی می‌شود.