مدیر عامل ستاد دیه کشور از آزادی ۲۴۲ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد از زندانهای استان در نیمه نخست امسال خبر داد.
وی افزود: آذربایجانشرقی جزو استانهای موفق در زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد است.
شمش با قدردانی از عملکرد استان گفت:آذربایجانشرقی جزو استانهای عالی و قوی کشور در زمینه فعالیتهای ستاد دیه است و خدا را شکر وضعیت این استان بسیار مطلوب است.
رسول تقیپور مدیر ستاد دیه استان آذربایجانشرقی گفت:از ابتدای امسال تاکنون ۲۴۲ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد از زندانهای استان آزاد شدهاند.
وی گفت:برای آزادی این زندانیان ستاد دیه ۲۶ میلیارد تومان به صورت بلاعوض پرداخت کرده است.