نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی، بر نقش راهبردی معادن در اقتصاد کشور تأکید کرد و گفت: معادن میتوانند جایگزین واقعی نفت شوند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، شهباز حسنپور در چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری در معدن وصنایع معدنی ایران (ماینکس ۲۰۲۵) خواستار حمایت عملی از بخش خصوصی و سرمایهگذاران واقعی در این حوزه شد.
وی افزود: معادن ظرفیت بزرگی دارند که سالها در برخی حوزهها مغفول مانده و اکنون زمان بهرهگیری از آنها برای توسعه پایدار فرارسیده است.
حسن پور با بیان اینکه اولویت مجلس حمایت ویژه از معادن زغالسنگ است که با وجود تلاش معدنکاران، همواره در حاشیه بودهاند گفت: با توجه به تأکیدات رهبر انقلاب مبنی بر جایگزینی معادن به جای نفت، باید قدر این ظرفیت عظیم را بدانیم.
نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی افزود: معادن میتوانند موتور محرک اقتصاد کشور در زمینه ایجاد اشتغال، توسعه صادرات و ورود ارز باشند.
وی گفت: ماینکس ۲۰۲۵ بستری ارزشمند برای شنیدن نظرات فعالان معدن و بخش خصوصی است و مجلس آماده تبدیل دغدغهها به قوانین حمایتی است.
حسن پور تصریح کرد: تصمیمات اخیر دولت و مجلس در حوزه معدن به نفع حمایت از بخش خصوصی بوده و اعتماد به این بخش، سرمایهگذاری واقعی و آینده صنعت معدن را تضمین میکند.