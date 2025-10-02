پخش زنده
با حضور استاندار آذربایجانغربی در مراسمی از صنعتگران، معدنکاران و پیشکسوتان عرصه تولید در استان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در این مراسم، جمعی از صنعتگران نمونه، معدنکاران برتر و پیشکسوتان تولید و صنعت آذربایجانغربی با اهدای لوح سپاس و تندیس ویژه تجلیل شدند
این آیین علاوه بر پاسداشت دستاوردهای صنعتی و معدنی استان، فرصتی برای تجلیل از سالها تلاش و مجاهدت فعالان این عرصه بود؛ تلاشی که نقش بیبدیل آنان در رونق تولید، توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه آذربایجانغربی را یادآور میشود.
استاندار آذربایجانغربی، در این مراسم با تأکید بر ضرورت تقویت جبهه اقتصادی کشور، گفت: تسهیل سرمایهگذاری، روانسازی روند صادرات و تکمیل زنجیره ارزش در حوزههای مختلف صنعتی و معدنی، راهکاری اساسی برای شتاببخشی به توسعه و ارتقای جایگاه این استان در عرصه ملی و منطقهای است.
رضا رحمانی، با بیان اینکه آذربایجانغربی با برخورداری از بیش از یکهزار کیلومتر مرز مشترک با سه کشور، ظرفیتی بینظیر برای توسعه تجارت مرزی و صادرات غیرنفتی دارد، افزود: تکمیل زیرساختهای مرزی و تبدیل تمامی گذرگاههای استان به مرزهای رسمی تجاری، بهعنوان یکی از برنامههای محوری در دستورکار قرار گرفته است.
رحمانی، همچنین با اشاره به اینکه ۷۰ درصد تجارت جهانی در بازارهای منطقهای انجام میشود، تصریح کرد: باید از ظرفیت کشورهای همسایه در توسعه صادرات بهرهگیری شده و با ایجاد زنجیرههای ارزش در بخشهای صنعت خودرو، قطعهسازی، کشاورزی و معادن، امکان حضور مؤثر استان در عرصههای ملی و بینالمللی فراهم شود.
استاندار آذربایجانغربی، تولید مولد و حمایت از بخشهای پیشران همچون کشاورزی، گردشگری، صنایع معدنی و تجارت مرزی را نیز محور اصلی توسعه استان دانست و افزود: هر اقدامی که مانع این مسیر شود در واقع همراهی با جبهه دشمن خواهد بود و در این راستا نقش دانشگاهها و مراکز علمی در تولید محتوا، تکمیل حلقههای ارزش و تربیت مدیران آینده، بسیار کلیدی است.
رحمانی، در پایان با اعلام اینکه تقویت ستاد سرمایهگذاری، توسعه فرصتهای مرزی، حمایت از فعالیتهای دانشبنیان و همافزایی دستگاهای اجرایی از اولویتهای اصلی استان است، اضافه کرد: آذربایجانغربی با برخورداری از ظرفیتهای کمنظیر میتواند به یکی از استانهای برتر کشور در حوزه صنعت، معدن و تجارت تبدیل شود و این مهم جز با اتحاد، انسجام و رفع موانع توسعه محقق نخواهد شد.