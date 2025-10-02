پخش زنده
امروز: -
پایگاه بسیج صندوق کارآفرینی امید کشور در پویشی بیش از هزار جلد کتاب به کتابخانههای عمومی شهرستان زاهدان اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، غلامعلی صمصامی مدیر صندوق توسعه کارآفرینی استان در مراسم اهدای کتاب گفت: صندوق توسعه کارآفرینی در کنار فعالیتهای اقتصادی فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی را نیز در دستور کار خود دارد.
وی افزود: افزایش مطالعه باعث میشود تا مردم نسبت به حقوق قتصادی خود آگاهتر شوند و کارآفرینی بهتری داشته باشند.
مهدی جهانتاب مدیر کل کتابخانههای عمومی استان هم گفت: تعداد کتاب متراژ کتابخانهها و تعداد اعضا سه شاخصه مهم برای افزایش مطالعه است.
وی افزود: هرچه متراژ کتابخانهها افزایش یابد تعداد کتب بیشتری خواهیم داشت و جذب اعضا نیز افزایش مییابد.
جهانتاب از مردم و ادارات خواست کتابهایی که استفاده نمیکنند را در قالب پویش "نذر کتاب نذر دانایی" به کتابخانههای عمومی اهدا کنند.