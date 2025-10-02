پخش زنده
دستیار اجتماعی رئیس جمهور گفت : این پارلمان فرصت میدهد نوجوانان انضباط، ارزش زمان و شیوه گفتوگو با یکدیگر را بیاموزند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، آیین افتتاحیه نخستین پارلمان شهری نوجوانان با حضور دستیار اجتماعی رییس جمهور در لاهیجان برگزار شد.
علی ربیعی با اشاره به اینکه این رویداد، فرصتی برای مشارکت فعال نوجوانان در تصمیمسازی شهری و تقویت مهارتهای اجتماعی و مسئولیتپذیری نسل آینده فراهم میکند گفت: این پارلمان فرصت میدهد نوجوانان انضباط ، ارزش زمان و شیوه گفتوگو با یکدیگر را بیاموزند.
شهردار لاهیجان هم گفت: پارلمان شهری نوجوانان پس از برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه و صدور اعتبارنامه یکساله برای اعضای منتخب، جلسات ماهیانه خود را به طور مستمر برگزار خواهد کرد.