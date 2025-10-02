به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، زنگ مهر رضوی در چابهار با حضور حسین یوسفی، مدیر کانون‌های خدمت رضوی سیستان و بلوچستان، نواخته شد.

حسین یوسفی افزود: هدف از برگزاری این برنامه ترویج فرهنگ رضوی، ایجاد نشاط معنوی در آغاز سال تحصیلی و تقویت ارتباط نسل جوان با سیره و آموزه‌های امام رضا (ع) است.

وی افزود: این برنامه با مشارکت فعال دانش‌آموزان، معلمان و مسئولان محلی برگزار شد و تلاش داریم با گسترش فعالیت‌های فرهنگی رضوی، فضای آموزشی را با ارزش‌های دینی و اخلاقی پیوند دهیم.