به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان در یادواره ۵ شهید سرافراز روستای تملیه فیروزآباد شهرستان سلسله، شهدا را مظهر اقتدار و امنیت کشور دانست که برگزاری این گونه یادواره‌ها فرصتی برای یادآوری رشادت‌ها و ایثارگری آنها در دوران رفاه مقدس است و باید برای نسل جوان روشنگری شود.

سردار نعمت اله باقری ضمن تجلیل از خانواده معظم شهدا، کانال آبرسانی به روستای تملیه را به نمایندگی از ۵ طرح دیگر به طول ۳۴۰۰ متر و اعتبار ۸۰ میلیارد ریال افتتاح کرد.