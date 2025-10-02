واژگونی خودروی ال نود در محور کلهرود شهرستان شاهین شهر و میمه یک کشته و سه مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،سخنگوی اورژانس استان اصفهان گفت: ساعت ۱۶ روز پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴، در پی اعلام حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی L۹۰ در کیلومتر ۲۰ جاده کلهرود به ۱۱۵ استان، بلافاصله دو واحد عملیاتی اورژانس به همراه یک کد هلال‌احمر به محل اعزام شدند.

عباس عابدی افزود: این حادثه یک فوتی و سه مصدوم بر جای گذاشت که مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، به محل پد هوایی مورچه‌خورت منتقل شدند.

به گفته وی در ادامه، با هماهنگی اتاق فرمان اورژانس ۱۱۵ استان اصفهان، بالگرد امدادهوایی اورژانس به صحنه اعزام شد و سه مصدوم حادثه برای ادامه درمان تخصصی به بیمارستان الزهرا (س) اصفهان منتقل شدند.

امدادهوایی اورژانس، به‌ویژه در مسیر‌های جاده‌ای دور، نقش حیاتی در کاهش زمان طلایی رسیدن بیماران به مراکز درمانی و نجات جان مصدومان دارد.

روستای کلهرود در دامنه کوه کرکس و در شهرستان شاهین شهر و میمه قراردارد.