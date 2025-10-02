پخش زنده
به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، جمعی از کارکنان ادارات استان کردستان به همراه خانوادههایشان در قالب اردوی راهیان نور به مناطق عملیاتی شهرستان مریوان اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رمضانزاده، مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه بیتالمقدس استان کردستان، در حاشیه این اعزام گفت: راهیان نور از جمله برنامههای فرهنگی مورد تأکید مقام معظم رهبری است و لازم است منویات ایشان در این حوزه به صورت جدی پیگیری شود.
وی هدف از برگزاری این اردوی یکروزه را بازخوانی رشادتهای شهدا و ایثارگران انقلاب اسلامی در هشت سال دفاع مقدس برای کارکنان اعزامی عنوان کرد.