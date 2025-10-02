به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، معاون پارلمانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در قدردانی ازجمعی از فعالان حوزه گردشگری گیلان در رشت، با اشاره ظرفیت‌های گیلان در حوزه گردشگری گفت: گیلان با داشتن جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و مذهبی همه ساله مقصد سفر بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی است و در تلاشیم تا دربرنامه هفتم توسعه تسهیلاتی را برای زیرساخت‌های گردشگری استان اختصاص دهیم.

همچنین در این آیین جبار کوچکی نژاد و محمدرضا احمدی‌سنگری از نمایندگان مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با تاکید برارتقای جایگاه گردشگری و اجرای سیاست‌های دریا محوردر استان تاکید کردند و خواستار حمایت همه‌جانبه از فعالان گردشگری و تسهیل صدور مجوز‌ها با هدف توسعه گردشگری در گیلان شدند.