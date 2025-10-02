تیم شهرداری گرگان در هفته نخست لیگ برتر بسکتبال ایران مقابل نفت زاگرس جهرم به پیروزی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مسابقه افتتاحیه بیست و هفتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال مردان باشگاه‌های کشور، تیم شهرداری گرگان موفق شد با نتیجه ۹۳ بر ۸۸ پیروز شود.

بازیکنان شهرداری در کوارتر اول با یک بازی سرعتی و پرتاب‌های پیاپی با نتیجه ۳۶ بر ۱۵ مهمان خود را شکست دادند.

در کوارتر دوم، شاگردان اسماعیلی در تیم نفت زاگرس جهرم نبض بازی را در اختیار گرفتند و با نتیجه ۲۶ بر ۱۵ به برتری دست یافتند، اما در پایان این کوارتر که پایان نیمه اول این مسابقه بود، تابلوی امتیازات ۵۱ بر ۴۱ به سود شهرداری را ثبت کرد.

کوارتر سوم هم با برتری شاگردان اسماعیلی مقابل مدافع عنوان قهرمانی به پایان رسید و آنان ۲۱ امتیاز مقابل ۱۵ امتیاز گرگانی‌ها کسب کردند، اما در مجموع سه کوارتر باز هم شاگردان مخدومی ۶۶ بر ۶۲ کار را به سود خود به پایان رساندند.

در کوارتر چهارم و پایانی بازیکنان شهرداری با تمرکز بیشتر بازی را با نتیجه نزدیک ۲۷ بر ۲۶ به سود خود به پایان رساندند تا در مجموع ۹۳ بر ۸۸ پیروز این مسابقه باشند.

در این بازی پیتر گریگوریان از تیم شهرداری گرگان و عرفان سلیمانی‌راد از تیم نفت زاگرس جهرم هر یک با کسب ۲۲ امتیاز، امتیازآورترین بازیکنان تیم خود و مسابقه بودند.

همچنین گریگوریان با اثرگذاری ۲۴، مؤثرترین بازیکن میدان شناخته شد.

تیم بسکتبال شهرداری گرگان در هفته دوم این رقابت‌ها مهمان تیم استقلال تهران خواهد بود.

دیگر دیدار هفته در آمل و میان دو تیم کاله و استقلال برگزار شد. در این دیدار تیم استقلال که اولین حضور در لیگ برتر بسکتبال را تجربه می کند، برابر میزبان خود به برتری ٧٤ بر ٦٤ دست یافت.