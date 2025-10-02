به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علی سیف، آسفالت معابر را یکی از مطالبات روستاییان این شهرستان عنوان کرد و گفت: در مرحله اول، معابر ۱۲ روستای بخش مرکزی و شاهیوند آسفالت خواهد شد که امیدواریم تا یک ماه آینده، ۱۰ روستای باقیمانده دیگر این بخش‌ها نیز آسفالت شوند.

وی افزود: در خصوص بخش ویسیان هم تفاهم نامه‌ای بین فرمانداری، بنیاد مسکن و شهرداری ویسیان انجام شده که عملیات اجرایی آن در حال انجام است.