وی افزود: روستای هیر از توابع بخش الموت غربی شهرستان قزوین، که به عنوان پایتخت زغال اخته شناخته می‌شود، سوژه این مستند قرار گرفته است.

مدیرکل امور روستایی و شورا‌های استانداری گفت: این برنامه در راستای شکرانه برداشت محصول زغال اخته در این روستا تهیه شده و تلاش داریم تا این منطقه با توجه به لقب ارزشمندش، به مخاطبان معرفی شود.

ربیعی در ادامه افزود: برنامه‌ریزی ما بر این است که مستند‌هایی از روستا‌های دیگر استان قزوین که دارای ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری طبیعی یا محصولات خاص هستند نیز تهیه کنیم. نگاه ما به معرفی این روستاها، نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین‌المللی نیز خواهد بود تا بتوانیم این مناطق را به بهترین شکل به علاقه‌مندان معرفی کنیم.

این مستند ۷۰ دقیقه‌ای ساعت ۲۰ و سی دقیقه فردا شب از شبکه قزوین پخش می‌شود.