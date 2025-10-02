مستند شکرانه؛ معرفی روستای هیر و زغال اخته آن
مستند شکرانه که محصول زغال اخته روستای هیر الموت را به تصویر کشیده فردا شب از شبکه استانی قزوین پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، ربیعی، مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری قزوین، در گفتوگو با خبرنگار بخش خبری ۲۰، اظهار داشت: هدف اصلی از تهیه این مستند، معرفی پتانسیلهای مناطق روستایی، به ویژه روستاهایی با ویژگیهای طبیعی و ظرفیتهای خاص در حوزه گردشگری است.
وی افزود: روستای هیر از توابع بخش الموت غربی شهرستان قزوین، که به عنوان پایتخت زغال اخته شناخته میشود، سوژه این مستند قرار گرفته است.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گفت: این برنامه در راستای شکرانه برداشت محصول زغال اخته در این روستا تهیه شده و تلاش داریم تا این منطقه با توجه به لقب ارزشمندش، به مخاطبان معرفی شود.
ربیعی در ادامه افزود: برنامهریزی ما بر این است که مستندهایی از روستاهای دیگر استان قزوین که دارای ظرفیتها و جاذبههای گردشگری طبیعی یا محصولات خاص هستند نیز تهیه کنیم. نگاه ما به معرفی این روستاها، نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح بینالمللی نیز خواهد بود تا بتوانیم این مناطق را به بهترین شکل به علاقهمندان معرفی کنیم.
این مستند ۷۰ دقیقهای ساعت ۲۰ و سی دقیقه فردا شب از شبکه قزوین پخش میشود.