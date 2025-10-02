تیم فوتبال آلومینیوم اراک در هفته ششم لیگ برتر، میزبان شمس آذر قزوین است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این دیدار که از ساعت ۱۷ و ۱۵ دقیقه فردا جمعه یازدهم مهرماه با سوت ناصر جنگی، در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار میشود، دو تیم در حالی مقابل یکدیگر پا به میدان میگذارند، که در هر دو دیدار رفت و برگشت فصل گذشته، اراکیها با ۳ گل پیروز میدان بودهاند و در ۵ نبرد رودررو، سهم شاگردان مجتبی حسینی ۳ پیروزی و سهم شمس آذر یک برد بوده است.
تا پیش از این دیدار آلومینیوم اراک با کسب ۶ امتیاز از دو برد پیاپی هفتههای چهارم و پنجم در خانه دهم جدول قرار گرفته است و شمس آذر قزوین که در ۵ مسابقه این فصل نباخته با احساب ۳ امتیاز کسر شده، هم اکنون با در خانه پانزدهم جدول ردهبندی قرار دارد.