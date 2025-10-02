به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله یکچهارم پایانی لیگ نوجوانان کشتی آزاد ایران ۸ تیم به مصاف هم رفتند که در نهایت ۴ تیم پدیده کارگران تهران، همیاری تهران، مازندران و دانشگاه آزاد اسلامی به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.

مرحله نیمه نهایی و نهایی فردا جمعه به میزبانی تهران در سالن طالقانی شهر ری برگزار خواهد شد.

نتایج مسابقات یک چهارم نهایی به شرح زیر است:

گروه اول:

همیاری تهران، برنده ۵ – پدیده تهران ۵ (امتیاز مثبت ۲۱ به ۱۹)

همیاری تهران ۸ – آذربایجان شرقی ۲

پدیده تهران ۶ – آذربایجان شرقی ۴

خراسان رضوی ۷ – آذربایجان شرقی ۳

پدیده تهران، برنده ۵ – خراسان رضوی ۵ (امتیاز مثبت ۲۴ به ۱۷)

همیاری تهران ۶ – خراسان رضوی ۴

رده بندی تیمی: ۱- همیاری تهران ۲- پدیده تهران ۳- خراسان رضوی ۴- آذربایجان شرقی

گروه دوم:

مازندران ۸ – دانشگاه آزاد ۲

دانشگاه آزاد، برنده ۵ – بروجرد لرستان ۵ (امتیاز مثبت ۱۹ مساوی، امتیاز فنی ۵۰ به ۴۹)

مازندران ۸ – بروجرد لرستان ۲

دانشگاه آزاد، برنده ۵ – البرز ۵ (امتیاز مثبت ۲۳ به ۱۸)

البرز ۶ – بروجرد لرستان ۴

مازندران ۷ – البرز ۳

رده بندی تیمی: ۱- مازندران ۲- دانشگاه آزاد اسلامی ۳- البرز ۴- بروجرد لرستان