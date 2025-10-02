پخش زنده
مرحله یک چهارم پایانی لیگ نوجوانان کشتی آزاد ایران در سال ۱۴۰۴ امروز پنج شنبه در سالن طالقانی شهر ری تهران برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله یکچهارم پایانی لیگ نوجوانان کشتی آزاد ایران ۸ تیم به مصاف هم رفتند که در نهایت ۴ تیم پدیده کارگران تهران، همیاری تهران، مازندران و دانشگاه آزاد اسلامی به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.
مرحله نیمه نهایی و نهایی فردا جمعه به میزبانی تهران در سالن طالقانی شهر ری برگزار خواهد شد.
نتایج مسابقات یک چهارم نهایی به شرح زیر است:
گروه اول:
همیاری تهران، برنده ۵ – پدیده تهران ۵ (امتیاز مثبت ۲۱ به ۱۹)
همیاری تهران ۸ – آذربایجان شرقی ۲
پدیده تهران ۶ – آذربایجان شرقی ۴
خراسان رضوی ۷ – آذربایجان شرقی ۳
پدیده تهران، برنده ۵ – خراسان رضوی ۵ (امتیاز مثبت ۲۴ به ۱۷)
همیاری تهران ۶ – خراسان رضوی ۴
رده بندی تیمی: ۱- همیاری تهران ۲- پدیده تهران ۳- خراسان رضوی ۴- آذربایجان شرقی
گروه دوم:
مازندران ۸ – دانشگاه آزاد ۲
دانشگاه آزاد، برنده ۵ – بروجرد لرستان ۵ (امتیاز مثبت ۱۹ مساوی، امتیاز فنی ۵۰ به ۴۹)
مازندران ۸ – بروجرد لرستان ۲
دانشگاه آزاد، برنده ۵ – البرز ۵ (امتیاز مثبت ۲۳ به ۱۸)
البرز ۶ – بروجرد لرستان ۴
مازندران ۷ – البرز ۳
رده بندی تیمی: ۱- مازندران ۲- دانشگاه آزاد اسلامی ۳- البرز ۴- بروجرد لرستان