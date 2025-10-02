به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امروز میهمان یکی از خانواده شهید امنیت پایدار در چالدران بودیم شهیدی که با نثار جان خود، الگویی ماندگار از شجاعت و از خودگذشتگی را برای نسل‌های آینده به یادگار گذاشت.

ولی صالحیان پدرشهید در معرفی فرزندش گفت: شهید امیر صالحیان به سپاه پاسداران خیلی علاقه داشت وقتی دیپلم را گرفت و خدمت سربازی خود را تمام کردبه استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آمد و آرزوی شهادت داشت و در آخر هم به آرزوی خود رسید.

معصومه رستم زاده مادرشهید گفت: امیر حسین فردی نماز خوان بود به پدر و مادر خود خیلی احترام می‌گذاشت و خانه را برای امام حسین و حضرت فاطمه زهراء هیئت کرده بود.

جواد صالحیان برادر شهید در خصوص برادر شهیدش گفت: امیر حسین به امام خامنه‌ای علاقه داشت خط قرمزش رهبری بود و در مورد حجاب می‌گفت. حجاب هر خانم تیری است بر قلب دشمن.

رضا زینالی دوست شهید هم گفت: امیر حسین یک دوست واقعی بود در گروه‌های جهادی و در موکب‌ها با هم بودیم و همیشه در خدمت محرومین بود.

شهید امیر حسین صالحیان در یازدهم شهریور سال ۱۳۷۸ دریک خانواده مذهبی در شهر چالدران متولد ودر سال ۱۳۹۸وارد سپاه پاسداران شد.

شهید امیر حسین صالحیان در ۱۶ مرداد سال ۱۴۰۲ در مناطق مرزی چالدران در درگیری با عناصر ضد انقلاب به درجه رفیع شهادت نائل آمد.