نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد در واکنش به استفاده آمریکا از حق وتو گفت: اگر به خاطر سوءاستفاده مکرر آمریکا از حق وتو و حمایت کورکورانه آمریکا از اسرائیل نبود، قطعنامه‌های شورای امنیت و قوانین بین‌المللی با این بی‌پروایی نقض نمی‌شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ "فو تسونگ" با بیان اینکه چین از وتوی مجدد پیش‌نویس قطعنامه ۱۸ سپتامبر در مورد غزه توسط آمریکا در شورای امنیت ابراز ناامیدی و تأسف عمیق می‌کند، تصریح کرد: نزدیک به دو سال درگیری در غزه، تلفات هولناک غیرنظامیان و فاجعه انسانی به بار آورده و وجدان بشریت و خط قرمز حاکمیت قانون بین‌مللی را نقض کرده است. جامعه بین‌المللی مدت‌هاست که قاطعانه خواستار آتش‌بس و توقف جنگ است و شورای امنیت بار‌ها تلاش کرده تا اقداماتی انجام دهد، اما هر بار آمریکا فورا مانع می‌شود و اگر حمایت کورکورانه آمریکا از اسرائیل نبود، قطعنامه‌های شورای امنیت و قوانین بین‌المللی با این بی‌پروایی نقض نمی‌شد.

نماینده چین گفت: تاریخ بار‌ها ثابت کرده است که راه حل مشکلات، روی آوردن به ابزار نظامی نیست و امنیت یک کشور را نمی‌توان بر پایه نا امنی کشور دیگر بنا نهاد. چین از اسرائیل می‌خواهد فوراً تمامی عملیات نظامی خود در غزه را متوقف کند و بلافاصله از برنامه خطرناک در اختیار گرفتن کنترل شهر غزه دست بردارد.