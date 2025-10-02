نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس: همه اقدامات لازم برای مقابله با مکانیسم ماشه و توطئه‌های دشمنان در این زمینه در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: تمهیدات لازم پیش از اخذ مصوبه از شورای امنیت اتخاذ شده است. در این راستا شورایی تشکیل و هشدار‌های لازم داده شد و بخشی از دارایی‌ها و حساب‌ها خالی شده است.

وی افزود: این شورا که کار‌های آن برعهده معاون اول رئیس جمهور است، هم اکنون نیز مشغول به فعالیت بوده و هیچ مشکلی وجود ندارد.

نماینده مردم در مجلس ادامه داد: بخشی از مکانیسم ماشه جنبه رسانه‌ای دارد و ابعاد عملیاتی ندارد. فعالیت و اجرایی شدن مکانیسم ماشه به فعال شدن کمیته مربوطه در شورای امنیت و سازمان ملل نیاز دارد که هنوز اتفاق نیفتاده است.

جوکار تأکید کرد: ریاست دوره‌ای شورای امنیت تغییر کرده و قطعا شرایط به سود ما خواهد بود و نگرانی در این زمینه نداریم.