فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، گفت: کیش امن‌ترین مقصد گردشگری کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبی اله قاسمی در نشست خبری برنامه‌های هفته فراجا با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک هفته فراجا، گفت: کیش امن‌ترین نقطه کشور و مقصدی مطمئن برای گردشگران است.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با اشاره به نام‌گذاری یازدهم تا هفدهم مهر به عنوان هفته فراجا با شعار پلیس مقتدر، مشارکت اجتماعی و جامعه امن، گفت: مشارکت مردم، مسئولان و گردشگران نقش مهمی در موفقیت‌های پلیس دارد.

او افزود: در یک سال گذشته جرائم در کیش کاهش یافته و مجموعه انتظامی و دریابانی کیش در سطح کشور عملکردی شاخص و نمونه داشته است.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با تأکید بر رویکرد پلیس در برخورد جدی با تخلفات، پاسخگویی سریع به درخواست‌های امدادی و فعالیت پیشگیرانه در حوزه آسیب‌های اجتماعی، گفت: با همکاری نهادها، مدارس، دانشگاه‌ها و خانواده‌ها، اقدامات ارزشمندی برای ارتقای امنیت اجتماعی انجام شده است.

سرهنگ نبی اله قاسمی، تصریح کرد: پاکسازی مستمر و ۲۴ ساعته محیط، موجب شده دغدغه‌ای در حوزه انتظامی برای شهروندان و گردشگران وجود نداشته باشد.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش از همکاری مسئولان، دستگاه قضایی و سازمان منطقه آزاد کیش قدردانی کرد.