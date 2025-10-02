پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، گفت: کیش امنترین مقصد گردشگری کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبی اله قاسمی در نشست خبری برنامههای هفته فراجا با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک هفته فراجا، گفت: کیش امنترین نقطه کشور و مقصدی مطمئن برای گردشگران است.
فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با اشاره به نامگذاری یازدهم تا هفدهم مهر به عنوان هفته فراجا با شعار پلیس مقتدر، مشارکت اجتماعی و جامعه امن، گفت: مشارکت مردم، مسئولان و گردشگران نقش مهمی در موفقیتهای پلیس دارد.
او افزود: در یک سال گذشته جرائم در کیش کاهش یافته و مجموعه انتظامی و دریابانی کیش در سطح کشور عملکردی شاخص و نمونه داشته است.
فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با تأکید بر رویکرد پلیس در برخورد جدی با تخلفات، پاسخگویی سریع به درخواستهای امدادی و فعالیت پیشگیرانه در حوزه آسیبهای اجتماعی، گفت: با همکاری نهادها، مدارس، دانشگاهها و خانوادهها، اقدامات ارزشمندی برای ارتقای امنیت اجتماعی انجام شده است.
سرهنگ نبی اله قاسمی، تصریح کرد: پاکسازی مستمر و ۲۴ ساعته محیط، موجب شده دغدغهای در حوزه انتظامی برای شهروندان و گردشگران وجود نداشته باشد.
فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش از همکاری مسئولان، دستگاه قضایی و سازمان منطقه آزاد کیش قدردانی کرد.